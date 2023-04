Caitlyn Jenner in Trauer: Ihre Mama Esther ist gestorben!

Caitlyn Jenner (73) trauert um ihre Mutter. Von 2007 bis 2021 war sie an der Seite ihrer Ex-Frau Kris Jenner (67), deren Töchter Kim (42), Khloé (38) und Kourtney Kardashian (44) sowie ihrer gemeinsamen Kinder Kendall (27) und Kylie (25) in Keeping Up with the Kardashians zu sehen. Später bekam sie ihre eigene Show "I am Cait", in der auch ihre Mutter Esther oft zu sehen war und die Herzen der Fans eroberte. Nun ist Esther im Alter von 97 Jahren gestorben.

"Ich bin untröstlich, dass meine Mutter gestern Morgen friedlich verstorben ist. Eine Mutter zu verlieren, ist insofern einzigartig, als sie der einzige Mensch ist, der mich mein ganzes Leben lang geliebt hat. Ich werde sie schrecklich vermissen", trauerte Caitlyn unter Fotos ihrer Mama auf Instagram. Nur wenige Wochen vor ihrem Tod hatte die Oma von Kendall und Kylie noch ihren 97. Geburtstag gefeiert: "[Sie] hatte ein erfülltes Leben. Ich liebe dich, Mama."

Zu Lebzeiten war Esthers Verhältnis zu den restlichen Kardashians nicht das Beste: Sie hatte es einst als "gut, aber schleppend" bezeichnet. "Keeping Up with the Kardashians" hatte der alten Dame aber gar nicht gefallen. "Das Programm hat mich nicht überzeugt, es gab keine Handlung und ich werde nie verstehen, warum es ein solcher Hit war und immer noch ist", hatte sie 2019 gegenüber Daily Mail gewettert.

Getty Images Caitlyn Jenner, TV-Bekanntheit

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner (r.) und ihre Mutter (m.)

Getty Images Caitlyn Jenner im Januar 2020

