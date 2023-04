Geht da was? Yasin Mohamed und Christina gemeinsam unterwegs

Yasin Mohamed (31) und Christina Dimitriou (31) bringen die Gerüchteküche weiter zum Brodeln. Erst vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden Realitystars immer wieder gemeinsamen in ihren Instagram-Storys. Zudem wurden der Ex-Temptation Island-Teilnehmer und die Ex on the Beach-Bekanntheit auch händchenhaltend in der Dortmunder Innenstadt gesichtet. Läuft da etwa was zwischen ihnen? Die Spekulationen gehen weiter: Yasin und Christina sind erneut zusammen unterwegs.

In seiner Instagram-Story teilte der 31-Jährige ein paar Clips, in denen die Brünette zu sehen ist. So waren die beiden unter anderem gemeinsam mit dem Zug auf dem Weg nach München. Dort angekommen, verbrachten sie den Abend in einer Bar, wo Christina es sich in einem Bällebad gemütlich machte und beide ihr Glück beim Bingo-Spielen auf die Probe stellten. Die einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin teilte die Videos auch in ihrer Story.

Ob es sich nur um ein freundschaftliches Verhältnis handelt oder die zwei doch miteinander anbandeln, ist derzeit noch unklar. Weder Yasin noch Christina haben sich bislang zu den Gerüchten über eine vermeintliche Liebelei geäußert. Doch erst kürzlich hatte ein Promiflash-Insider die beiden in Düsseldorf gesichtet – es sollen sogar Küsse ausgetauscht worden sein.

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Yasin Mohamed und Christina Dimitriou im April 2023

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Gina-Lisa Lohfink, Yasin Mohamed und Christina Dimitriou

Anzeige

privat Yasin Mohamed und Christina Dimitriou in Dortmund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de