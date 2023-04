Hand in Hand im Club: Turtelt Karina Wagner mit Matze Höhn?

Hat Karina Wagner (27) einen Neuen? Die Reality-TV-Bekanntheit nahm mit ihrem Ex-Partner Gustav Masurek (33) an Prominent getrennt teil – dort schien es zwischenzeitlich fast so, als würden die beiden sich wieder annähern. Daraus wurde aber offenbar nichts, denn Gustav ist als Kandidat bei der Schweizer Bachelorette dabei. Nun wurde Karina aber beim Turteln erwischt – und zwar mit ihrem "Prominent getrennt"-Mitspieler Matthias Höhn (27)!

Karina reiste nach Mallorca, um am Ballermann ordentlich auf die Tube zu drücken – diverse Reality-TV-Stars waren auch mit von der Partie, unter anderem auch Matze. Offenbar kamen die beiden sich ein wenig näher: Ein Promiflash-Insider sichtete die beiden Hand in Hand im berühmt-berüchtigten Megapark. Matze schien die Brünette an der Hand hinter sich herzuziehen. Ob es bei den beiden gefunkt hat?

Könnte Karina nach Gustav wieder bereit für eine neue Liebe sein? Im Promiflash-Interview hatte sie zuletzt betont, dass ein Liebes-Comeback bei "Prominent getrennt" mit ihrem Ex für sie nie wirklich eine Option war: "Meine Hoffnung war es nur, die nächsten Tage da noch so gut wie möglich zusammen zu meistern. Ich habe die Gründe für unsere Trennung nicht vergessen."

Anzeige

Promiflash Karina Wagner und Matthias Höhn

Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Influencerin

Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Gustav Masurek, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de