Passt das? Sylvie Meis zu Gast in Twenty4tims Musikvideo

Ist sie dort fehl am Platz? Der deutsche Influencer Twenty4tim (22) ist auf TikTok, Instagram und YouTube ein wahrer Star. Bekannt ist der bunte Vogel vor allem dafür, dass er sich in Frauenkleidern und High-Heels zeigt. Auch im Musikbusiness hat es der Influencer geschafft. Für seinen neusten Sommer-Hit "Icecream" produzierte Tim vor Kurzem sein Musikvideo. Jetzt verkündete er, dass Moderatorin Silvie Meis in dem Clip zu sehen sein wird – passt das?

"Endlich kann ich es verraten, wer in meinem Musikvideo unter anderem noch mitmachen wird: Sylvie Meis", schrieb der Star unter seinem neusten Instagram-Beitrag. Auf den insgesamt drei Fotos sitzt er auf einer Eisskulptur, während Sylvie daneben steht und einen Kuss in die Kamera haucht. "Es war einfach so schön mitzumachen [...]. Ich liebe den Song", kommentierte die Moderatorin unter den Schnappschüssen.

Die Fans des Influencers zeigen sich begeistert. "Was für eine tolle Kombi auch hier mit dir und Sylvie", freut sich ein Follower. Ein anderer Nutzer kommentiert: "Mega, Sylvie Meis! Ihr seht beide verdammt gut aus! Ich freue mich schon so auf das Video." Aber passt die eher unauffällige Moderatorin in das schrille Musikvideo? Stimmt unten ab!

'Bling Bling' – Twenty4Tim Twenty4Tim, TikTok-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim in seinem Musikvideos zu "Gönn Dir"

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Moderatorin

