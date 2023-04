Show acht: Wer sollte "Let's Dance" heute Abend verlassen?

Wer muss seinen Traum vom Pott heute Abend aufgeben? Derzeit kämpfen noch sieben Promis mit ihren Profis bei Let's Dance um den Titel "Dancing Star 2023". Damit hat sich die Zahl der Kandidaten in dieser Staffel bereits halbiert. Mittlerweile ist das Finale gar nicht mehr so weit entfernt und der Sieg ist in greifbarer Nähe – doch welches Star-Tänzer-Duo hätte eurer Meinung nach den Titel nicht verdient?

Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) begeistern die Jury jede Show aus Neue und können sich vor Lob und Punkten gar nicht mehr retten – doch haben sie auch das Herz der Zuschauer gewonnen? Für Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) war es vergangenen Freitag ganz schön knapp. Haben die beiden es eurer Meinung nach nicht verdient, noch eine Runde weiterzukommen? Auch Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) sowie Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) sind noch im Rennen um den Pott.

Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) werden heute Abend mit einem emotionalen Contemporary über das Parkett fegen – ob sie sich damit ihren Platz in der nächsten Runde sichern können? An der Seite von Zsolt Sándor Cseke (35) legte Julia Beautx (23) von Woche zu Woche eine totale Wandlung hin. Findet ihr, dass sich ihr Ehrgeiz vielleicht doch nicht ausgezahlt hat? Oder denkt ihr, dass doch Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) gehen sollten?

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

