Auf diesen Typ Frau steht "Die Bachelors"-Star Felix Stein

Felix Stein sucht in der aktuellen Staffel von Die Bachelors in Kapstadt nach der großen Liebe. Der Fotograf hat sich voller Hoffnung auf das Abenteuer des Flirtformats eingelassen – doch was muss seine Traumfrau eigentlich mitbringen? "Ich bin da optisch nicht mehr so festgefahren wie vielleicht früher noch", erklärt Felix im Gespräch mit Promiflash. Besonders ein sportliches Erscheinungsbild sei für ihn ansprechend, jedoch betont er, dass Kurven dabei keineswegs ausgeschlossen sind. Entscheidend sei für Felix in erster Linie das richtige Mindset: "Sachen im Leben durchziehen, auch wenn man keine Lust hat."

Auch wenn er angibt, für verschiedene Frauen offen zu sein, gibt Felix Aufschluss darüber, welcher Typ Frau ihn optisch am meisten anspricht. Im Gespräch mit Promiflash plaudert er aus: "Um es in Celebrity Crushes zu sagen, dann tendenziell Eva Mendes (51), Tina Kunakey (28) oder Adria Arjona (33)." Alle drei sind dunkelhaarige Schönheiten – ebenso wie Viviane, die Felix in der ersten Folge von "Die Bachelors" augenscheinlich den Kopf verdreht hat. Die operationstechnische Assistentin ist eigentlich im Team von Martin Braun, doch beide Bachelors zeigen Interesse an ihr.

Auch wenn im TV bisher nur eine Folge der neuen Staffel ausgestrahlt wurde, konnte Felix die Herzen der Zuschauer längst erobern. Auf Instagram häufen sich Kommentare wie "Wie unfassbar sympathisch ist Felix bitte?" oder "Ich bin jetzt schon ein Fan von Felix." Ein weiterer Zuschauer schwärmt: "Können wir uns bitte alle mal einig sein und sagen, wie megatoll und authentisch dieser Felix ist?"

Instagram / felix "Die Bachelors"-Kandidat Felix Stein

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025