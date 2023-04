"Teen Mom"-Star Ryan Edwards kämpfte gegen Polizisten

Ryan Edwards gibt sich offensichtlich nicht so leicht geschlagen! Der einstige Teen Mom-Star wurde im Februar zweimal in Handschellen abgeführt. Beim ersten Mal wurden bei der TV-Bekanntheit Drogen gefunden, nur wenige Tage später hatte der Amerikaner gegen eine Schutzanordnung verstoßen und wurde daraufhin verhaftet. Bei der zweiten Festnahme legte sich Ryan mit den Polizisten an, wie jetzt erst bekannt wird.

Dies zeigt ein Video, das The Sun vorliegt. In dem Clip ist der 35-Jährige bei einer verbalen Auseinandersetzung mit den zuständigen Behörden zu sehen. Ryan wies die Anschuldigungen seiner Ex vehement von sich und setzte sich daraufhin zur Wehr, als ihn ein Beamter untersuchen wollte. "Lass mich los", schrie er – kurz darauf wurde er abgetastet und im Polizeiwagen weggefahren.

Die ganzen Negativschlagzeilen scheinen an seinem Familienleben nicht spurlos vorbeigegangen zu sein. Ryans Noch-Ehefrau Mackenzie Edwards reichte laut HollywoodLife die Scheidungspapiere ein. Vor ihrem Entschluss hatte sie Ryan Belästigung und Stalking vorgeworfen.

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im August 2020

Hamilton County Police/ MEGA Mugshot von Ryan Edwards

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im Juli 2022

