Wegen Magenproblemen: Elena Miras musste ins Krankenhaus

Elena Miras (30) meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihrer Community. Die temperamentvolle Brünette hat sich durch zahlreiche Reality-TV-Formate einen Namen im Fernsehen gemacht – aber auch auf Social Media ist sie als Influencerin erfolgreich und teilt dort immer mal wieder Updates aus ihrem Leben mit ihrem Partner Leandro Teixeira und ihrer kleinen Tochter. Nun wandte Elena sich aber mit einem ernsteren Thema an ihre Fans.

"Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich letztenendes im Krankenhaus gelandet bin. Ich habe seit eigentlich schon mehreren Jahren Probleme mit meinem Magen und das hat jetzt wieder ein bisschen zugenommen die letzten zwei Wochen", meinte sie in ihrer Instagram-Story. Sie habe so extreme Schmerzen gehabt, dass ihre Ärztin sie ins Krankenhaus geschickt hat. "Meine Darmwerte sind nicht so gut", erzählte Elena über die Ergebnisse der Untersuchungen.

Inzwischen gehe es der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin aber wieder besser. "Ich habe immer noch ein bisschen Magenschmerzen, aber das legt sich bestimmt bald", zeigte Elena sich zuversichtlich. Sie sei mittlerweile auch schon wieder zu Hause.

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras im Februar 2023

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2023

