Coole Mama: Jennifer Lawrence mit ihrem Sohnemann unterwegs

Jennifer Lawrence (32) geht voll in ihrer Mamarolle auf! Die Schauspielerin hatte ihren Liebsten Cooke Maroney 2018 kennengelernt. Bereits ein Jahr später machte der Kunsthändler seiner Herzensdame dann einen Antrag. Vergangenes Jahr krönten die beiden ihr Liebesglück mit der Geburt ihres kleinen Sohnes. Die "Tribute von Panem"-Darstellerin hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Nun wurde Jennifer bei einem Spaziergang mit ihrem Kleinen gesehen.

Die Bilder zeigen die 32-Jährige, wie sie mit dem Kinderwagen in New York City unterwegs ist. Jennifer trägt dabei ein lässiges Outfit und scheint ihren Mama-Alltag mühelos zu rocken. In einer lockeren blauen Jeans, einem weißen T-Shirt mit Aufdruck und einer Cap spaziert sie durch die Stadt und gönnt sich ganz entspannt einen Eiskaffee.

Auch wenn sie so wirkt, als wenn Jennifer das Mama-Dasein problemlos meistert, hat sie auch Unsicherheiten. Mit Variety hatte der Hollywood-Star zuletzt offen darüber geplaudert. "Jeden Tag, an dem ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich", hatte sie gestanden und hinzugefügt: "Ich spiele mit ihm und frage mich: 'Möchte er das tun? Sollten wir draußen sein? [...] Was ist, wenn ihm kalt ist? Was ist, wenn er krank wird? Sollten wir drinnen sein? Ist das genug? Ist das genug, um dein Gehirn zu entwickeln?'"

Splash News / ActionPress Jennifer Lawrence, April 2023

Splash News / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence, Schauspielerin

