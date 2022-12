"Schrecklich": Jennifer Lawrence ist als Mama unsicher!

Jennifer Lawrence (32) gibt seltene Einblicke in ihr Leben als Mama! 2019 gaben sich die Schauspielerin und ihr Liebster Cooke Maroney das Jawort. Die Geburt ihres kleinen Sohnes Cy machte das Glück der Turteltauben im vergangenen Februar dann komplett. Doch obwohl sie aktuell wohl kaum glücklicher sein könnten, verriet die Hunger Games-Darstellerin bereits in der Vergangenheit, dass sie hin und wieder mit ihrem Mama-Leben kämpft – wie auch jetzt: Jennifer fühlt sich als Mama "schrecklich"!

Im Rahmen eines Variety-Interviews sprach die 32-Jährige offen mit Viola Davis (57) über ihre Unsicherheiten: "Jeden Tag, an dem ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich!" So verunsichere sie vor allem der Umgang mit ihrem kleinen Baby: "Ich spiele mit ihm und frage mich: 'Möchte er das tun? Sollten wir draußen sein? [...] Was ist, wenn ihm kalt ist? Was ist, wenn er krank wird? Sollten wir drinnen sein? Ist das genug? Ist das genug, um dein Gehirn zu entwickeln?'"

Auch erinnerte sich der "Passengers"-Star an einen besorgniserregenden Moment: Jennifer hatte vergessen, ihren Sohn auf dem Rücksitz auf dem Rücksitz anzuschnallen: "Er wippte einfach herum, flog herum." Inzwischen scheint sie das Ganze aber gelassen zu nehmen.

