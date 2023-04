Hochzeitspläne und 20 Kilo leichter: Mariah Carey ist happy

Bei Mariah Carey (54) könnte es aktuell wohl nicht besser laufen. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon (42) bekam die Sängerin 2011 die Zwillinge Monroe und Maroccan. Seit der Scheidung drei Jahre später teilen die Sängerin und der Moderator sich das Sorgerecht. Inzwischen ist Mariah wieder glücklich vergeben: Bryan Tanaka (40) gehört ihr Herz. Nun heizte die "Always Be My Baby"-Sängerin die Hochzeitsgerüchte an.

Radar Online weiß: Quellen, die der Musik-Ikone nahestehen, sagen, dass die Hochzeitsglocken für das langjährige Paar läuten, und es wird gemunkelt, dass sie schon diesen Sommer Frau Tanaka werden soll. Mariah selber heizte die Verlobungsgerüchte an, als sie einen Clip von ihren Osterfeierlichkeiten teilte, in dem sie der Kamera einen Kuss zuwarf und einen Diamantring am Finger zur Schau stellte.

Aber nicht nur in Sachen Liebe läuft es super bei der Sängerin: "Mariah sieht aus, als hätte sie zehn Jahre verloren", verriet ein Insider über ihre Fitness-Transformation. "Sie hat nie besser ausgesehen!" Auch der Musikbiograf Mark Bego ist überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie dem Tänzer das Jawort gibt. "Mariah sah noch nie so glücklich aus", sagte er. "Die Luft ist voll von Gerüchten über eine bevorstehende Hochzeit!"

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit einem verdächtigen Ring am Finger

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka bei den Golden Globe Awards 2018

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka, 2017

