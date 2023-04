Joachim Llambi ehrlich: Hat "Let's Dance" ihn reich gemacht?

Joachim Llambi (58) spricht über Geld! Der Halbspanier ist aus der deutschen Fernsehlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Die TV-Persönlichkeit sitzt nicht nur in der Jury von Let's Dance, sondern moderierte bereits unterschiedliche Spiele-Shows wie "Jeopardy!". Doch wie sehr klingelt bei dem 58-Jährigen durch die TV-Jobs die Kasse? Jetzt packt Joachim über seine Finanzen aus und enthüllt: Er sei durch "Let's Dance" nicht reich geworden!

Joachim kennt sich mit Geld aus – schließlich schloss er einst eine Ausbildung zum Bankkaufmann ab. Seine Mutter arbeitete in einem Steuerbüro. Bei "Let's Dance" verhandle er jedoch nie lange um seine Gage. "Ich reize es nie bis zum letzten Cent aus", gab der Wertungsrichter gegenüber Bild offen zu. Obwohl die Gage ihm und seiner Familie "ein schönes Leben" ermögliche, habe er "keine drei Millionen auf dem Konto [...] – nicht mal annähernd", stellte der gebürtige Duisburger klar.

"In den 90er-Jahren wäre das sicher anders gelaufen, da hätte mich 'Let’s Dance' sicher reich gemacht. Da gab es unter dem ehemaligen RTL-Boss Helmut Thoma Mond-Gehälter, die heute natürlich nicht mehr gezahlt werden", weiß Joachim. An der Börse habe er damals sogar mehr verdient als jetzt bei "Let's Dance". Dennoch wisse er, was es heißt, schon Mitte des Monats die "Arschbacken zusammenzukneifen", weil das Geld nicht gereicht hat. Als Joachim elf Jahre alt war, wurde sein Vater zum Pflegefall, weswegen ein komplettes Gehalt wegfiel, erinnerte sich Joachim zurück.

