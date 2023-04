Kein Schlager? Beatrice Egli hört gerne klassische Musik!

Wer hätte das gedacht? Beatrice Egli (34) gewann 2013 die zehnte Staffel von DSDS. Dort konnte sie die Fans besonders mit ihrer fröhlichen und aufgeschlossenen Art, aber insbesondere auch mit ihrer Freude am Schlager begeistern. Mittlerweile ist die Schweizerin aus der Schlagerwelt gar nicht mehr wegzudenken. Doch privat sieht es bei der Sängerin offenbar ein wenig anders aus – Beatrice hört in ihrer Freizeit nämlich gerne Klassik!

"Ich liebe die Klassik, weil ich da komplett den Kopf ausschalten kann und nicht gleich schon selber an die Musik denke“, erzählt die Blondine gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Eine Vorliebe für eine bestimmte Richtung habe Beatrice dagegen jedoch nicht. "Ich höre am allerliebsten komplett querbeet. Und natürlich höre ich auch Schlager. Ich liebe die Musik. Ich mache sie nicht nur gerne, ich höre sie auch gerne“, fügt die 34-Jährige hinzu.

Heute Abend steht für die Schlagersängerin ein weiteres Musikabenteuer an: Sie wird nämlich bei The Masked Singer in der Jury sitzen! "Mit Stimmen kennt sie sich definitiv aus!", teaserte die beliebte Rateshow den neuen Rategast auf Instagram an.

Getty Images Beatrice Egli, 2020

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Beatrice Egli im Steigerwaldstadion Erfurt, August 2020

ProSieben/Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

