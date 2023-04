Mögen es Nick Cannons Twins, so viele Geschwister zu haben?

Hätten sie gern mehr Aufmerksamkeit? Der Comedian Nick Cannon (42) und Mariah Carey (54) haben zwei gemeinsame Kinder – die Zwillinge Moroccan und Monroe. Doch außer den Elfjährigen hat der Ex der Pop-Diva noch weiteren Nachwuchs: Insgesamt zwölf Kids zählt der humorvolle TV-Host. Doch wie finden es eigentlich seine Nachkommen, viele Brüder und Schwestern zu haben? So fühlen sich Moroccan und Monroe in Gesellschaft von so vielen Geschwistern!

Im "Howie Mandel Does Stuff Podcast" schildert ihr Papa Nick: "Sie haben so viel Spaß, lieben alle und sie sind ja auch die ältesten meiner Kids." Er sei gespannt, ob sich seine Twins mehr Aufmerksamkeit wünschen werden, sobald er mal 16 Kinder habe. Der The Masked Singer-Host meint zudem, er versuche stets, "so ehrlich wie möglich" mit seinem Nachwuchs zu sein – und das erwarte er auch von seinen Kids, falls sie etwas stören sollte.

Der ehemalige Liebste von Musiklegende Mariah Carey betonte auch schon in vergangenen Interviews, dass ihm seine Familie das Wichtigste sei. Er äußerte: "Es klingt verrückt, aber mein Hauptaugenmerk liegt entweder auf meinen Kindern oder eben auf der Arbeit." Ob oder wann der Komiker also erneut Vater wird, wird sich wohl in den nächsten Jahren herausstellen.

Anzeige

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Zwillingen

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kinder Moroccan und Monroe im März 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de