So empfand Peter Urban den Gewinn von Lena beim ESC 2010!

Sie übertraf damals alle Erwartungen! Lena Meyer-Landrut (31) trat im Jahr 2010 für Deutschland beim Eurovision Song Contest mit ihrem Song "Satellite" an und schaffte, was wenige für möglich gehalten hatten: Sie hat gewonnen! In den darauffolgenden Jahren sah es für Deutschland beim ESC dann häufig nicht mehr so rosig aus. In Bezug auf Lenas Sieg hat der langjährige Kommentator Peter Urban (75), wie er Promiflash verrät, eine bestimmte Ansicht: So empfand Peter Deutschlands Sieg beim ESC 2010!

Im Talk mit Promiflash schildert der 75-Jährige: "Es war wirklich großartig! Ich hatte gewusst, dass Lena Favoritin war, aber dass sie gewinnt, hätte ich anfangs wirklich nicht gedacht." Die damals 19-Jährige habe gewonnen, weil sie frisch gewesen sei und "so unglaublich cool für ihr Alter war". Der Journalist führt fort: "Sie stellte sich hin, als hätte sie ihr ganzes Leben nie etwas anderes gemacht." Der Song "Satellite" habe damals auch gar keine große Rolle gespielt – allein Lenas Ausstrahlung habe Deutschland damals zum Sieg geführt.

Peter gab vor wenigen Monaten bekannt, dass er dieses Jahr zum letzten Mal als ESC-Kommentator agieren werde. In Bezug auf seine künftigen Pläne meint er: "Ich mache trotzdem weiter mit Projekten: Jede Woche eine vierstündige Radiosendung mit neuer Musik, und alle zwei Wochen gibt es eine Folge meines Podcasts, der 'Urban Pop' heißt."

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010

Getty Images Peter Urban, ESC-Kommentator

