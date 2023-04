So viel wog Alessia Herrens erste Tochter bei der Geburt!

Sie gewährt erste Einblicke! Im Oktober des vergangenen Jahres hatten Alessia Herren (21) und ihr Partner Can verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Wenig später hatte die Tochter von Willi Herren (✝45) bekannt gegeben, dass sie eine Tochter erwartet. Am Sonntag war es dann endlich so weit und die kleine Anisa-Amalia erblickte das Licht der Welt. Jetzt offenbart Alessia nähere Details zur Geburt!

Die Sat.1-Sendung "Volles Haus" zeigte jetzt exklusive Einblicke in die dreiköpfige Familie. In einem kurzen Bericht über die frisch gebackenen Eltern und ihre kleine Tochter gab es erste Details zu Anisa-Amalisas Geburt. Dabei wurde verraten: Alessias Neugeborenes brachte nach der Entbindung ein Gewicht von 2,9 Kilogramm auf die Waage.

Erst vor wenigen Wochen hatten Alessia und ihr Liebster sich das Jawort gegeben. Bei The Real Life - #nofilter freuten sie sich: "Wir haben es getan, wir sind beim Standesamt und sind jetzt verheiratet. Wir sind ein Ehepaar!" Anfang Februar hatten sie sich still und heimlich das Eheversprechen gegeben – ohne Familie oder Freunde.

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Bekanntheit

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Verlobten Can

