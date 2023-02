"Wir haben es getan": Alessia Herren ist jetzt verheiratet!

Alessia Herren (21) ist eine verheiratete Frau! Die Tochter von Willi Herren (✝45) wünschte sich sehr, noch vor der Geburt ihres ersten Kindes den Bund fürs Leben mit ihrem Partner Can einzugehen. Das ließ sich ihr Freund nicht zweimal sagen. In Istanbul machte er seiner Liebsten einen romantischen Heiratsantrag, den sie bejahte. Jetzt ging es bei Alessia ganz schnell: Sie und Can haben geheiratet!

"Wir haben es getan, wir sind beim Standesamt und sind jetzt verheiratet. Wir sind ein Ehepaar", freuten sich Alessia und Can riesig bei The Real Life - #nofilter. Die Heirat sei jedoch schon einige Tage her, erzählte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin daraufhin. "Am 2. Februar habe ich meinen Mann ganz heimlich beim Standesamt geheiratet. Ganz unter uns, ohne Familie, ohne niemanden. Ich bin jetzt verliebt, verlobt und verheiratet", jubelte die 21-Jährige.

Den romantischen Heiratsantrag bekam Alessia von ihrem Can während einer Istanbul-Reise. Die beiden befanden sich auf einem Boot, als die Frage, ob er sie heiraten wolle, auf eine Brücke projiziert wurde. Die könnte Alessia daraufhin natürlich nur bejahen.

Instagram / alessiamillane TV-Gesicht Alessia Herren

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Star

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

