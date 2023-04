Strähnen und pinkes Hemd: Ryan Gosling im Ken-Look unterwegs

Ryan Gosling (42) hat offenbar Gefallen an seinem Puppen-Look gefunden! Der Schauspieler schlüpft im Barbie-Film, welcher am 23. Juli erscheint, in die Rolle des Ken. Die ersten Ausschnitte zeigen, dass der Hottie mit platinblonden Haaren und in rosafarbenen Outfits kaum wiederzuerkennen ist. Offenbar gefiel Ryan dieser Aufzug auch privat. Zumindest erinnert er nun auch mit seinem privaten Look an die beliebte Puppe!

Bilder zeigen den 42-Jährigen auf einer Party zum 60-jährigen Jubiläum von einer beliebten Uhrenmarke. Offenbar ließ Ryan zu diesem Anlass seine Barbie-Figur wieder aufleben. Er trug ein rosafarbenes Hemd unter einem marineblauen Gucci-Anzug mit goldenen Akzenten. Doch besonders auffällig waren die Haare des Zweifachpapas! Die waren nämlich eher wuschelig und mit hellen Strähnchen gestylt.

Auch wenn Ryan seine Rolle in der Realität zu fühlen scheint, finden die Fans, dass er keinen guten Ken abgibt. Vor allem auf Twitter kritisierten viele User, dass Ryan wegen seines Alters eine absolute Fehlbesetzung sei. "Ich kann nicht darüber hinwegkommen, wie schrecklich Ryan Gosling in diesem "Barbie"-Film aussieht. [...] Er sieht aus wie ein 40-jähriger Mann mit einer Midlife-Crisis – zu alt, um Ken zu sein.", schrieb ein User.

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Bob Grey / BACKGRID / ActionPress Ryan Gosling, April 2023

LMK110-J8677-231222 Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

