Fans enttäuscht: Ist Ryan Gosling zu alt für Barbies Ken?

Fans scheinen mit Ryan Gosling (42) im neuen Barbie-Film unzufrieden zu sein. Der Hollywoodstar übernimmt in dem Streifen in der quietschbunten Welt der Kultpuppe die sehr zentrale Rolle des Ken. Die ersten Ausschnitte zeigen, dass der 42-Jährige mit platinblonden Haaren und in rosafarbenen Outfits kaum wiederzuerkennen ist. Einigen Fans scheint das aber gar nicht zu gefallen. Sie finden, Ryan sei viel zu alt, um Ken zu spielen.

Vor allem bei Twitter kritisieren nun viele User, dass Ryan wegen seines Alters eine absolute Fehlbesetzung für Ken sei. "Ich kann nicht darüber hinwegkommen, wie schrecklich Ryan Gosling in diesem 'Barbie'-Film aussieht. [...] Er sieht aus wie ein 40-jähriger Mann mit einer Midlife-Crisis – zu alt, um Ken zu sein", ärgert sich ein Nutzer. Ein anderer findet sogar, der Schauspieler sehe aus wie die Moderatorin Ellen DeGeneres (65). Ryans Kollegin Margot Robbie (32), die die Barbie spielt, wird hingegen von den Fans gefeiert: "Margot sieht aus wie Mitte oder Ende 20. Ein gutes Alter für Barbie."

Ryan scheint allerdings anderer Meinung zu sein als die User. Er erklärte 2022 gegenüber Entertainment Tonight, dass die Rolle des Ken eigentlich perfekt zu ihm zu passe. "Ich habe diese Ken-Energie, die man offensichtlich spüren kann", war sich der "La La Land"-Darsteller sicher. Auf diese Rolle sei er auch besonders stolz. Lustige Anspielungen nehme er überhaupt nicht persönlich.

LMK110-J8677-231222 Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

LMK110-J8677-231222 Margot Robbie als Barbie im Film "Barbie"

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie am Set von "Barbie"

