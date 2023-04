Timon Krause stellte einst Karriere über Liebesbeziehungen

Timon Krause (28) teilt schmerzhafte Erfahrungen. Schon acht Let's Dance-Shows hat der Mentalist mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (35) mit Bravour gemeistert. Wenn es um sein Privatleben geht, hält sich der Buchautor im Fernsehen jedoch bedeckt. Es ist lediglich bekannt, dass er mit der Fotografin Sara Fuchs zusammen ist. Jetzt sprach Timon in der Show über Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind.

Bei "Let's Dance" tanzten Timon und Ekat am vergangenen Freitag einen Contemporary. Die Choreografie ging dem 28-Jährigen sehr nahe. Der Grund: Der Tanz erzählt eine dramatische Liebesgeschichte. Dieses Thema sei auch Timon nicht fremd. "Ich habe in der Vergangenheit oft Momente gehabt, in denen ich meine Karriere über meine Partnerin gestellt habe. Daran sind viele Beziehungen zerbrochen", verriet der Lockenkopf.

Mit dem emotionalen Tanz haben Timon und Ekat die Jury sehr berührt. "Ich fand das sehr zusammen von euch zwei, das war sehr innig von der Atmosphäre", schwärmte Juror Joachim Llambi (58) von dem Tanzpaar. Dennoch habe er sich gewünscht, dass Timon weniger mechanisch tanze. "Manchmal können die Bewegungen weicher sein", riet er.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Instagram / timonkrause Timon Krause und seine Freundin Sarah Fuchs

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova

