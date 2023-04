Was ist da los? Shia LaBeouf geht voll verlottert spazieren

Müssen Fans sich um Shia LaBeouf (36) sorgen? Der Schauspieler wurde dank seiner Rollen in Filme wie "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" oder "3 Engel für Charlie – Volle Power" zum gefeierten Hollywoodstar. Doch es passierten in der Vergangenheit auch immer wieder Skandale, in die er verwickelt war. Aktuell scheint er sich wieder auf eine neue Rolle vorzubereiten: Aber beim Drehbuchlesen in der Öffentlichkeit wirkte Shia etwas mitgenommen.

Aktuelle Aufnahmen zeigen Shia bei einem Spaziergang durch das kalifornische Pasadena. Dabei schien er sich mit einem schlichten Outfit aus Boots, kurzer Sporthose und lockerem Pullover ein wenig zurückhalten zu wollen. Durch die wilden, kinnlangen Haare und den müden Blick wirkte der 36-Jährige etwas verlebt. Auf seinem Weg durch die Straßen zog Shia sich schließlich in ein Café zurück, um sein Drehbuch zu studieren und sich einen Smoothie zu genehmigen.

Eigentlich schien es zuletzt in Shias Privatleben wieder richtig gut zu laufen. Bereits seit elf Jahren ist seine Kollegin Mia Goth (29) die Frau an seiner Seite. 2021 kam ihre erst gemeinsame Tochter zur Welt. Vergangenes Jahr hatte die kleine Familie dann den ersten Geburtstag der kleinen Isabel im Disneyland gefeiert und schien richtig Spaß zu haben. Einige Schnappschüsse zeigen die drei lachend in der Achterbahn und beim Posieren mit Minnie Maus.

Anzeige

Snorlax / MEGA Shia LaBeouf, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood

Anzeige

Snorlax / MEGA Shia LaBeouf und Mia Goth mit ihrer Tochter Isabel im Disneyland im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de