Erster Geburtstag: Shia LaBeouf und Mia Goth feiern Tochter

Shia LaBeouf (36) und Mia Goth (29) genießen die Zeit mit ihrer kleinen Tochter. Der Transformers-Star und die "Pearl"-Darstellerin gehen schon seit mehr als elf Jahren gemeinsam durchs Leben. 2016 hatte sich das Paar das Jawort gegeben – fünf Jahre später machte ihr erstes gemeinsames Kind das Liebesglück komplett: Die kleine Isabel wurde im März 2022 geboren. So süß feiern Shia und Mia jetzt den ersten Geburtstag ihres Töchterchens!

Für Isabels Ehrentag ließen sich die stolzen Eltern etwas ganz besonderes einfallen: Die ganze Familie fuhr ins Disneyland! Auf einem Schnappschuss des Ausflugs posiert die Schauspielschönheit mit dem Geburtstagskind auf dem Arm neben Minnie Maus. Daneben hockt Papa Shia und hält total happy seinen Daumen hoch. Auch eine Achterbahnfahrt durfte bei dem Trip nicht fehlen: Superniedlich winkte die glückliche Familie aus einem verzierten Wagen den Schaulustigen zu.

Mia und Shia scheinen immer noch total verliebt zu sein – vor fünf Jahren hatte das noch ganz anderes ausgesehen. 2018 hatte sich das Pärchen getrennt. Erst kurz vor den Baby-News verkündeten sie, dass sie wieder zusammen sind. "Sie hat mir mein Leben gerettet. Sie war für mich da, als ich es am wenigsten verdient hatte. Das war das erste Mal, dass ich Liebe verstanden habe", schwärmte der 36-Jährige im vergangenen Jahr in dem Podcast "Real Ones."

Snorlax / MEGA Shia LaBeouf und Mia Goth mit ihrer Tochter Isabel im Disneyland im März 2023

Snorlax / MEGA Mia Goth, Shia LaBeouf und ihre Tochter Isabel im März 2023

Oliver Palombi/MEGA Shia LaBeouf und Mia Goth mit ihrem Kind, 2022

