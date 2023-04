Zwei Dates wurden ihr abgesagt: Sandra Sicora ist traurig!

Scheint so, als würde es für Sandra Sicora (30) datingtechnisch aktuell nicht besonders gut laufen. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde von ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni nach ihrer gemeinsamen Temptation Island V.I.P.-Teilnahme in den Wind geschossen – die Influencerin hatte sich dort nicht unbedingt von ihrer besten Seite gezeigt. Seitdem ist die schöne Brünette solo unterwegs. Mit dem Daten scheint es bei Sandra momentan eher holprig zu laufen!

In ihrer Instagram-Story gab Sandra preis, dass sie in letzter Zeit mehrfach versetzt wurde. "Meine letzten zwei Verabredungen wurden einfach abgesagt. Hatte mich gefreut... Aber sollte nicht so sein", erzählte sie enttäuscht und überlegte im Anschluss: "So schlimm bin ich doch gar nicht, oder? Wird immer schwieriger, jemanden kennenzulernen."

Auf diese Überlegungen erhielt Sandra wohl auch unschöne Reaktionen. Ein Abonnent schrieb ihr beispielsweise, dass er wegen "Temptation Island V.I.P." verstehen könne, dass Sandra abgesagt wurde. "Hab ich also keinen Partner verdient, der auch in schwierigen Zeiten zu mir steht? Nur weil die Ausstrahlung keine perfekte Seite von mir gezeigt hat, heißt es nicht, dass ich ein Unmensch bin", rechtfertigte die 30-Jährige sich.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de