Calvin Harris' Verlobte schwärmt von süßem Pärchen-Moment

Vick Hope (33) gibt einen seltenen Einblick in ihre Beziehung mit Calvin Harris (39)! Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass die britische Moderatorin und der DJ nicht nur ein Paar, sondern sogar verlobt sind. Die Hochzeit soll bereits in den kommenden Monaten stattfinden – eine große Sause wird es aber wohl nicht geben. Vick und Calvin halten ihre Liebe weitestgehend privat und wünschen sich daher eine eher einfache Feier. Nun blickt Vick aber ganz offen auf einen süßen Moment in ihrer Beziehung zurück.

Im Podcast "Amanda Wakeley: Style DNA" erinnerte sich die 33-Jährige an ihren diesjährigen Besuch bei den BAFTA Awards. Sie hatte ein blaues Kleid getragen und viele Fans damit begeistert. Doch auch Calvin war offenbar hin und weg von dem Look. "Ich kam an diesem Abend nach Hause und mein Partner fragte: 'Wann stellst du die Fotos online? Wann lädst du die Bilder hoch? Ich will sie liken! Das war das schönste Kleid, das du je getragen hast'", ließ Vick seine Worte Revue passieren. Sie habe nicht gewusst, dass das Outfit so gut ankommen würde.

Die Journalistin betonte, dass sie sich in dem Kleid sehr wohlgefühlt habe, was für sie ein besonderes Gefühl sei. Schließlich sei sie in den vergangenen Jahren nicht immer mit ihrem Körper zufrieden gewesen: "Ich war früher nicht [körperbewusst], ich habe viele Therapien hinter mir." Inzwischen habe sie aber gelernt, ihren Körper und Essen zu lieben.

Anzeige

Getty Images Vick Hope, Moderatorin

Anzeige

Instagram / calvinharris Calvin Harris im Mai 2022

Anzeige

Instagram / vicknhope Vick Hope im März 2022

Anzeige

Wie gefällt euch Vick in dem blauen Kleid? Hammer! Na ja, nicht ganz mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de