Nicht nur neuer Sound: Calvin Harris präsentiert neuen Look

Calvin Harris (41) überrascht seine Fans mit einer kleinen Veränderung: Der DJ wendet sich einer neuen musikalischen Richtung zu. Er kehrt den elektronischen Beats vorerst den Rücken zu und widmet sich von nun an der Country-Musik – weshalb er sich auch mit einem neuen, zu dem Genre passenden Look zeigt. Statt seiner Kurzhaarfrisur trägt der Musikproduzent seine Haare etwa in Kinnhöhe und in leichten Wellen. Eine Sache ist aber geblieben: Er präsentiert weiterhin seinen Vollbart.

Der 39-Jährige gewährte seinen Fans bereits einen kleinen Einblick in seine musikalische Wandlung. Auf Instagram veröffentlichte Calvin einen Clip seines neuen Songs "Smoke The Pain Away", der ihn singend und Gitarre spielend zeigte. Die Reaktionen der Follower sind fast durchweg positiv – und sie scheinen es kaum erwarten zu können, dass das Lied herauskommt. "Das hat etwas unglaublich Nostalgisches an sich. Ich freue mich", kommentiert beispielsweise ein begeisterter Nutzer den Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Verdammt, ich liebe es!"

Wann oder ob der Musiker in Zukunft wieder mit seinen beliebten Dance-Hits auf die Bühne zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Wie er in einem Interview mit dem Radiosender Capital Dance offenbarte, wird er seine DJ-Karriere aber nur noch rund zehn Jahre verfolgen. "Wenn ich erstmal über 50 bin, werde ich nicht mehr als DJ auflegen", betonte der "We Found Love"-Star. Er wird sich aber nicht komplett aus der Branche zurückziehen: Calvin möchte weiterhin in der Musikproduktion tätig sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Harris im März 2025

Anzeige Anzeige