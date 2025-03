In seiner Heimat: Calvin Harris hat sich einen Pub gekauft

Calvin Harris (41), einer der erfolgreichsten DJs der Welt, hat sich eine ganz besondere Investition gegönnt: Calvin hat den Pub "Coach & Horses" in seiner Heimatstadt Dumfries in Schottland gekauft. Gemeinsam mit seinem besten Freund Mark Irving übernahm Calvin den geschichtsträchtigen Gasthof, in dem er früher selbst regelmäßig einkehrte, bevor er zum Weltstar wurde. Die beiden gründeten dafür die Firma "To The Nines", wobei Mark die Rolle des Gastwirts übernommen hat. Trotz der schwierigen Zeiten für viele britische Pubs scheint das "Coach & Horses" weiterhin gut zu laufen und lockt mit seinem Charme sowie seiner Funktion als Veranstaltungsort für lokale Musik, berichtet The Sun.

Die Verbindung von Calvin zu dem Pub ist den Stammgästen nicht unbekannt: Immerhin ziert ein signiertes Poster seines ersten Albums die Wände des Gasthauses. Ein früherer Besitzer des Lokals, John Owens, sagte über Calvin, der mit bürgerlichem Namen Adam Wiles heißt: "Calvin, oder Adam, ist ein netter Kerl, das war er schon immer." Er schaue ab und zu vorbei, wenn er in der Heimat ist. Spannend ist, dass der Star selbst schon seit 2014 keinen Alkohol mehr trinkt. Calvin hatte damals öffentlich gemacht, dass er zwei Flaschen Whiskey pro Nacht konsumiert und dadurch gesundheitliche Probleme bekommen habe. Seit er seine Lebensweise geändert hat, fühle er sich jedoch deutlich besser. Zwar mache sein Leben "etwas weniger Spaß", aber seitdem hätte er keine Probleme mehr mit einer Arrhythmie – einem unregelmäßigen Herzschlag.

Neben seiner neuen Investition beschäftigt sich Calvin weiterhin mit seiner Musik. Nachdem er vor 15 Jahren das Singen aufgegeben hatte, kehrt er überraschend mit seiner Stimme zurück: Sein Song "Smoke The Pain Away" ist kürzlich erschienen. Dazu zeigte er sich aktuell auch in einem neuen Look. Privat lebt der Musiker mit seiner Frau, der Radiomoderatorin Vick Hope (35), in Nordlondon. Die Liebe zur Heimat zieht ihn dennoch immer wieder nach Dumfries zurück, wo er nun nicht nur musikalisch, sondern auch als Geschäftsmann präsent ist.

Getty Images Calvin Harris im Dezember 2022

Getty Images Vick Hope und Calvin Harris im März 2024 in London

