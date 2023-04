Nach Verlobung: Heiraten Vick Hope und Calvin Harris bald?

Läuten bei Vick Hope (33) und Calvin Harris (39) etwa bald die Hochzeitsglocken? Im März vergangenen Jahres machten überraschende Trennungs-News die Runde: Der DJ und Aarika Wolf trennten sich nach vier gemeinsamen Jahren. Doch lange schien Calvin nicht um seine gescheiterte Beziehung zu trauern: Kurz danach turtelte der Hottie bereits mit der TV-Moderatorin – und verlobte sich sogar mit ihr. Nun sollen sich Vick und Calvin bald das Jawort geben!

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber The Sun: "Calvin und Vick haben ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten und veranstalten daher keine große Hochzeit, um ihre Liebe vor der Welt zu zeigen. Stattdessen wollen sie in einem intimen und einfachen Rahmen feiern", erklärte die Quelle und verriet zudem, dass die Hochzeit in den kommenden Monaten stattfinden soll.

Die Vorbereitungen für die intime Hochzeit laufen bereits seit fast einem Jahr. Der Veranstaltungsort schien bei Vick und Calvin dabei schnell festzustehen, wie ein weiterer Informant gegenüber dem Medium offenbarte: "Sie könnten nicht glücklicher sein und planen bereits ihre Hochzeit, die auf Ibiza stattfinden soll, wo sie sich bei Vicks heimlichen Besuchen auf der Weißen Insel nähergekommen sind."

Calvin Harris, Musiker

Vick Hope, Moderatorin

Calvin Harris, DJ

