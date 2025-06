Calvin Harris installiert Sichtschutzglas in seiner Villa

Calvin Harris (41) hat in seinem neu errichteten Anwesen in den Cotswolds, England, laut Daily Mail ein spezielles Sichtschutzglas installieren lassen, nachdem er herausfand, dass Buspassagiere freie Sicht ins Innere seines Hauses hatten. Die 4,2-Millionen-Euro-Luxusvilla, die von ihm zunächst komplett abgerissen und über fünf Jahre hinweg neu aufgebaut wurde, liegt an einer viel befahrenen Strecke der Buslinie Pulhams Travel. Nun schützt ihn das neu installierte Glas, das den Blick von innen nach außen erlaubt, aber neugierige Blicke von außen abwehrt.

Das frisch renovierte Anwesen ist nur ein Teil von Calvins umfassenden Immobilieninvestitionen im Wert von geschätzten 17,5 Millionen Euro in der Region. Zusätzlich zu seiner neuen Hauptresidenz hat er bereits zwei Nachbarhäuser gekauft und plant möglicherweise den Erwerb eines dritten. Calvin ist jedoch nicht der erste Prominente, der Gefallen an diesem Teil Englands gefunden hat. Zu seinen künftigen Nachbarn zählen etwa die Beckhams und Jeremy Clarkson (65).

Neben seinen Immobilien in den Cotswolds besitzt Calvin auch ein Anwesen in Los Angeles, ein Stadthaus in London und eine 138 Hektar große Farm auf Ibiza. Der Schotte, der mit Hits wie "Summer" und "We Found Love" weltweite Bekanntheit erlangte, plant laut Insidern, noch diesen Sommer mit seiner schwangeren Ehefrau Vick Hope (35) in das neue Heim einzuziehen.

Getty Images Calvin Harris beim Jingle Ball 2018

Getty Images Calvin Harris, DJ

Getty Images Vick Hope und Calvin Harris bei den Brit Awards 2025

