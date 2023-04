Date mit A$AP Rocky: Schwangere Rihanna begeistert mit Look!

Rihanna (35) beweist mal wieder ihr Händchen für das richtige Styling! Im Mai des vergangenen Jahres ist die Sängerin zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Schwangerschaft hatte die "Umbrella"-Interpretin in vollen Zügen genossen und das auch anhand ihrer Looks gezeigt. Nun ist sie erneut schwanger und beweist ein weiteres Mal ihr Gespür für Mode: Für ein Date mit A$AP Rocky (34) warf sich Rihanna jetzt in Schale!

Paparazzi lichteten das Paar am Wochenende beim Verlassen eines Restaurants ab. Für ihr gemeinsames Abendessen hatte sich die 35-Jährige wieder mächtig herausgeputzt. Rihanna trug einen gelben bauchfreien Pullover, der ihre inzwischen große Babykugel perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte sie eine lilafarbene Samthose. Ihr Outfit rundete Rihanna mit einer auffälligen Halskette ab. Ihr Liebster hatte sich hingegen für einen All-Denim-Look entschieden. Dieser wurde durch Nieten und Applikationen zu einem Hingucker.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die "Lift Me Up"-Interpretin ihren Babybauch mit einem stylischen Outfit betont. Wie auch in ihrer ersten Schwangerschaft scheint es die Mutter eines Sohnes auch dieses Mal zu genießen, ihre nackte Babykugel zu zeigen. In Paris hatten Fotografen sie mit ihrem Nachwuchs auf dem Arm in einem kurzen Jeansrock und einem halb aufgeknöpften Jeanshemd abgelichtet.

Anzeige

Splash News Rihanna mit A$AP Rocky, April 2023

Anzeige

Splash News Rihanna und A$AP Rocky, 2023

Anzeige

Splash News Rihanna mit ihrem Sohn, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de