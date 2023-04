Julians Geburtstag: Auch Sarah Engels' Opa ging auf Party ab

Hier hatten wirklich alle gute Laune! Sarah Engels (30) und ihr Mann Julian Engels (30) scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. Vor wenigen Wochen gab sich das Paar auf Bali zum zweiten Mal das Jawort und zeigte seinen Fans ein Mal mehr: Die Sängerin und der Ex-Kicker sind total verliebt. Zu Julians 30. Geburtstag hatte die DSDS-Bekanntheit eine Überraschungsparty geplant – und die ging ab: So ausgelassen feierten Julian, Sarah und auch ihr Opa!

In ihrer Instagram-Story zeigt sie stolz den Moment, in dem ihr 85-jähriger Opa mit vielen anderen Gästen abging. "Selbst mein Opa konnte nicht widerstehen. Er ist einfach der absolut Coolste", schreibt Sarah dazu. In dem Video feuert sie ihren Großvater an, während er seine besten Moves präsentiert. "Das sind die Momente, die ich immer in meinem Herzen tragen will. Es tut so gut, ihn nochmal so aufleben zu sehen", führt sie aus.

Auch Sarahs Mann Julian hatte wohl eine ziemlich gute Zeit – der 30-Jährige schwang das Tanzbein. "Ich bin so stolz, dass wir auch auf solchen Partys nie Alkohol trinken. Man braucht es auch einfach gar nicht, um richtig Party zu machen", betont die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin daraufhin.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Opa

Anzeige

ActionPress Sarah Engels bei dem Kinder Tag 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de