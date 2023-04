Sarah und Julian Engels haben zum zweiten Mal geheiratet!

Sie haben es noch mal getan! Sarah Engels (30) und Julian Engels (29) sind seit 2020 ein Paar. Knapp ein Jahr später hatten die beiden Turteltauben ihre Verlobung bekanntgegeben – die Hochzeit fand wenige Monate später im kleinsten Kreis statt. Inzwischen sind die Sängerin und der Profi-Fußballer Eltern einer gemeinsamen Tochter und teilen immer wieder Einblicke in ihr Familienglück auf Social Media. Jetzt haben sich Sarah und Julian im Urlaub erneut das Jawort gegeben!

Davon teilte die Sängerin jetzt Fotos bei Instagram, auf denen sie und ihr Liebster sich glücklich in den Armen halten und küssen. Dazu schrieb Sarah: "Ja, ich will! Ich würde dich immer und immer wieder heiraten!". Ihre Fans sind begeistert: "Wow, wie wunderschön" oder "Traumhaft schön ihr zwei", kommentierten zwei User das Posting.

Zu ihrer ersten Hochzeit luden die beiden nur wenige Gäste ein: "Ich glaube, gerade das war eigentlich so besonders und so magisch", hatte sie damals in ihrer Instagram-Story erklärt. "Es hätte einfach nicht schöner sein können!", hatte sie ihre Fans wissen lassen. In diesem Zug hatte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (30) auch verraten, dass sie wieder ihren Mädchennamen Engels angenommen hat – genau wie ihr Julian.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrem Ehemann Julian

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, April 2023

