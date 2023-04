"Prominent getrennt"-Finale: Welches Paar soll gewinnen?

Nun wird es ernst bei Prominent getrennt! In der Reality-TV-Show treffen einstige Liebespaare aufeinander und müssen als Team in verschiedenen Challenges funktionieren, um die Siegesprämie abzuräumen. Dabei flogen natürlich bereits das ein oder andere Mal die Fetzen, Tränen wurden vergossen und sogar Küsse wurden ausgetauscht. Drei Ex-Paare konnten sich bis jetzt durchsetzen und treten am Dienstag in der letzten Folge gegeneinander an. Wer hat den Sieg am meisten verdient?

Gegeneinander beweisen müssen sich die Bachelor in Paradise-Stars Gustav (33) und Karina (27) und die Temptation Island-Bekanntheiten Juliano und Sandra (23) sowie Gloria und Nikola. Letztere machten sich bei ihren Mitkandidaten bisher nicht gerade beliebt. Vor der vergangenen Nominierung konnten die beiden sich durch einen Gewinn im Spiel sichern und rieben dies ihren Mitkandidaten ziemlich unter die Nase.

Die einstige Love Island-Kandidatin Sandra und ihr Verflossener Juliano glänzten bisher mit extremem Ehrgeiz. Besonders der ehemalige Are You The One-Kandidat wollte jedes Spiel so unbedingt gewinnen, dass er gegenüber seiner Ex regelmäßig ziemlich laut wurde. Gustav und Karina hingegen blieben sowohl bei den Nominierungen als auch bei den Challenges bisher eher im Hintergrund. Räumen sie nun das Feld von hinten auf? Was denkt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Gustav Masurek und Karina Wagner bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de