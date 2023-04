Liebescomeback? Diese "Prominent getrennt"-Paaren bandeln an

Funkt es zwischen diesen Paaren wieder? Bei Prominent getrennt treffen bekannte Ex-Paare wieder aufeinander, um sich als starkes Team den Sieg der Show zu sichern. Dabei leben die Verflossenen unter einem Dach und müssen ihre Streitigkeiten hinten anstellen. Während einige getrennten Pärchen ihren Rosenkrieg neu aufblühen lassen, können andere die Finger scheinbar nicht voneinander lassen. In der aktuellen Folge kommen sich zwei Ex-Paare ziemlich nahe.

Bei einem warmen Bad können Kate Merlan (36) und ihr noch Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27) die Finger nicht voneinander lassen. Im späteren Vieraugen-Gespräch gibt Jakub dann zu, nie eine Frau so geliebt zu haben wie Kate. Die erwidert daraufhin: "Ich brauche dich. Und deswegen würde ich auch jede Chance nutzen." Anschließend kuscheln die beiden Ehepartner im Bett und versprechen sich, es von jetzt an langsamer angehen zu lassen.

Doch nicht nur Kate und Jakub bändeln bei einem heißen Bad an. Auch Gloria Glumac und Nikola Glumac entspannen gemeinsam in der Badewanne. "Ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich muss nur auf deine Lippen gucken", äußert die Blondine. Wenig später knutschen die beiden wild herum. Dabei lässt Gloria ihren Ex wissen, dass sie es total heiß findet, wenn er sich selbstbewusst und meinungsstark zeigt.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Die Kandidaten bei "Prominent getrennt"

RTL Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt"

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

