Raffiniert: So bewegt sich Helene Fischer hinter der Bühne

Mit diesem Trick schafft sie es in Sekundenschnelle an einen anderen Ort! Die bekannte Sängerin Helene Fischer (38) verzaubert derzeit Tausende Fans mit ihrer Live-Tour. Auf der Bühne begeistert die Blondine unter anderem mit ihren Performances in schwindelerregender Höhe. Doch ein Detail bringt die Konzertbesucher zum Grübeln: In wenigen Sekunden gelangt die Sängerin von einem Ort zum nächsten. Jetzt lüftete Helene das Geheimnis im Netz.

Auf TikTok tauchte ein Video auf, dass die Sängerin zeigt, wie sie blitzschnell auf einen E-Scooter steigt und damit durch den Backstage-Bereich der Konzerthalle düst. Anschließend springt sie von dem Roller und rennt zurück in die Halle. Ihr Team scheint ihr bei dem blitzschnellen Ortswechsel zu helfen. Somit wäre wohl geklärt, wie Helene es schafft, so schnell unterwegs zu sein!

Doch das ist nicht die einzige Überraschung der Tour. Bei ihrem Song "Hand in Hand" tauchte außerdem ihr Partner Thomas Seitel auf der Bühne auf. Gemeinsam schwebten die Turteltäubchen durch die Konzerthalle und umarmten sich innig. Die Fans schienen von diesem privaten Einblick begeistert zu sein.

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München, 2022

