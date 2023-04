Riccardo Simonetti in peinlichem Moment von Fans erkannt

Das war ihm mächtig unangenehm! Der deutsche Moderator und Autor Riccardo Simonetti (30) ist regelmäßig zu Gast in diversen TV- und Talkshows und moderiert seit 2021 seine eigene Sendung namens "Legendär". Er ist bekannt für seinen schrillen Style und dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In seinem eigenen Podcast plaudert der bunte Vogel gemeinsam mit Comedienne Anke Engelke (57) über persönliche Anekdoten. Jetzt offenbarte Riccardo, dass er in einem bestimmten Moment lieber nicht erkannt worden wäre.

"Ich gehe nicht den Müll herausbringen. Weil bei uns ist der Müll direkt an der Straße, das heißt, alle Menschen sehen mich da", berichtete der Star im "Quality Time"-Podcast. Glücklicherweise übernehme sein Freund diese Aufgabe normalerweise, doch der sei nicht zu Hause gewesen. Draußen an der Mülltonne dann der Schock: Direkt wurde er von einem Fan erkannt und auch sofort angesprochen.

Komisch sei es für Riccardo vor allem gewesen, dass die Fremde nun seine Adresse kenne. "Sie meinte dann auch direkt: 'Oh Gott, wohnst du hier? Dann weiß ich ja jetzt, wo du wohnst'", erklärte der Influencer. Er sei deswegen dann erst mal in eine andere Richtung gelaufen, um seinen Wohnort möglichst geheim zu halten.

Riccardo Simonetti im Januar 2023

Riccardo Simonetti, Juni 2021

Riccardo Simonetti in Berlin, 2018

