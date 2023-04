Sofia Richie bezauberte bei Traumhochzeit in drei Kleidern!

Sofia Richie (24) trug nicht nur ein Brautkleid an ihrer Hochzeit. Am Samstag war es endlich so weit: Nachdem im April des vergangenen Jahres bekannt geworden war, dass die Tochter von Lionel Richie (73) sich mit Elliot Grainge verlobt hat, trat das Paar nun vor den Traualtar. Bereits kurz darauf konnten die Fans der Unternehmerin im Netz einen ersten Blick auf ihr Brautkleid werfen. Doch wie sich jetzt herausstellt, bezauberte Sofia sogar in drei verschiedenen Roben!

Auf Instagram tauchten nun Fotos der 24-Jährigen auf, die sie bei der Anprobe ihrer Brautkleider zeigen. Neben dem bereits bekannten bodenlangen, mit Spitze und Glitzersteinen besetzten Kleid, trug das Model für die Feierlichkeiten nach der Zeremonie auch ein schlichtes Minikleid mit Schleier. Beim Probedinner vor ihrem großen Tag hatte Sofia in einem eleganten Zweiteiler mit aus Perlen bestehenden Fransen begeistert. Ihre drei Outfits hatte sie sich nach ihren Wünschen von der Designermarke Chanel anfertigen lassen.

Vor ihrer Trauung hatte Sofia im Interview mit Vogue bereits über ihre Kleider gesprochen. Sie hatte verraten, dass sie als Kind immer von einem pompösen Dress träumte: "Ich hatte immer die Vision eines großen Prinzessinnenkleides, aber als ich älter wurde, wurde mir klar, dass ich etwas Schlichteres wollte."

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Instagram / sofiarichie Elliott Grainge und Sofia Richie auf ihrer Verlobungsfeier

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, April 2023

