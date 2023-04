Was? Khloé Kardashian will bei "Liebe macht blind" mitmachen

Möchte sie ihr Liebesglück nun in einer TV-Show finden? Khloé Kardashians (38) ist seit vergangenem Jahr von dem Vater ihrer zwei Kinder getrennt – mal wieder. Mit Tristan Thompson (32) führt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit schon seit einiger Zeit eine On-off-Beziehung. Auf das Hin und Her mit ihrem Ex hat die Unternehmerin jetzt wohl keine Lust mehr – Khloé will sich und ihre alleinstehenden Schwestern lieber bei der Netflix-Kuppelshow Liebe macht blind anmelden!

Gestern brachte die 38-Jährige die neueste Kollektion ihrer Jeans-Marke Good American raus und auf der Gästeliste des Fashion-Events standen auch Kandidatinnen der beliebten Datingshow. "Ich denke, einige von uns ledigen Kardashian-Schwestern sollten bei 'Liebe macht blind' mitmachen. Oder was meint ihr?", scherzt sie unter einem Instagram-Schnappschuss von ihr und Alexa Lemieux, die in der dritten Staffel ihr Liebesglück gefunden hatte.

Damit bestätigt die Beauty auch, dass sie zurzeit tatsächlich Single ist – zuletzt war noch gemunkelt worden, dass sie wieder mit Tristan anbandelt. Ein Insider hatte gegenüber OK! behauptet, dass die Beauty zwar Single sei, aber viel Zeit mit ihrem Ex verbringe: "Privat verhält sie sich so, als wäre Tristan ihr Ehemann. Sie machen alles zusammen. [...] Die meisten Abende verbringen sie im Bett und hängen zusammen ab."

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / kimkardashian Der Kardashian-Clan an Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de