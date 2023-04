Beziehung von Prinzessin Kate zu Meghan: Kalt, aber höflich

Beste Freundinnen werden sie wohl nie! Gerade bereitet sich Prinzessin Kate (41) mit den anderen britischen Royals auf die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai vor. Ihrer Schwägerin Meghan (41) muss sie bei den Feierlichkeiten nicht begegnen, was bei der Prinzessin für Erleichterung gesorgt haben soll. Eine Royal-Expertin verrät nun, dass es zwischen Kate und Meghan wohl immer eisig, aber höflich zugegangen sei!

Die Royal-Expertin und Autorin Tessa Dunlop erklärt im Interview mit OK!, dass die beiden royalen Damen sich nie besonders nahegestanden haben. "Die Beziehung der beiden ist eisig, aber immer höflich. [...] Man wird da einen Deckel drüber machen, aber in der Öffentlichkeit werden sie anständig bleiben", führt die Expertin weiter aus. Kate werde sich auch in Zukunft nie negativ äußern oder den Medien etwas liefern, was als Fingerzeig in Richtung Meghan ausgelegt werden könnte, vermutet Tessa.

Für die Expertin sei aber auch klar, dass die Frauen von Prinz William (40) und Prinz Harry (38) "das genaue Gegenteil voneinander seien". Kate habe jahrelang unbewusst für ihre Rolle als arbeitende Royal trainiert. So habe sie gelernt, dass sie Veränderungen nicht erzwingen kann, sondern diese vom Inneren der "Firma" her, wie das Königshaus oft genannt wird, fördern sollte. Meghan sei die Dinge hingegen anders angegangen.

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry spazieren, 2018

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Juli 2018

