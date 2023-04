Erstes "Friends"-Gehalt: Jennifer Aniston kaufte Schrottauto

Durch die Serie Friends gelang Jennifer Aniston (54) in den 90ern der große Durchbruch. Auf die Sitcom blickt die Schauspielerin auch heute noch mit viel Nostalgie zurück, erkennt aber auch die Makel, die die Serie hatte. Während der Laufzeit der Show wurde Jennifer zu einer der bestbezahltesten Schauspielerinnen des amerikanischen Fernsehens. Mit ihrem ersten Gehaltscheck leistete sich Jennifer allerdings einen Fehlkauf!

In einem Interview mit PopSugar verriet Jennifer, was sie sich von ihrem ersten großen Gehalt der Sitcom leistete. "Es gab da so einen kleinen weißen 280 SL Mercedes. Der stand ewig auf der Melrose Avenue in Los Angeles, bestimmt über zwei Jahre lang. [...] Und eines Tages habe ich den dann gekauft, bin ihn gefahren, dann wieder gefahren und dann ist das Ding nie wieder angegangen", scherzt die Schauspielerin.

Der Wagen habe wohl einen Baufehler gehabt und deshalb so lange an der Straßenecke gestanden, erklärt sie weiter. "Ich habe gar nicht daran gedacht, ihn prüfen zu lassen. Ein Fehler einer naiven 25-Jährigen", beschreibt Jennifer lachend.

"Friends"-Cast bei der "Tonight Show with Jay Leno" in Los Angeles, Mai 2004

Matthew Perry und Jennifer Aniston

Courteney Cox, Lisa Kudrow und Jennifer Aniston im Februar 2023

