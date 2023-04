Nach ihrer Krönungsabsage: Herzogin Meghan erstmals gesehen

Herzogin Meghan (41) meldet sich zurück! Wochenlang wurde spekuliert, ob die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (38) an der Krönung von König Charles III. (74) in wenigen Wochen teilnehmen werden. Mittlerweile steht fest: Der Rotschopf wird für die besondere Zeremonie nach Großbritannien reisen. Seine Frau und die gemeinsamen Kinder Archie (3) und Lilibet (1) bleiben hingegen in ihrer Wahlheimat Kalifornien. Nun wurde Meghan erstmals nach der Absage gesehen – und zwar in einem Video-Auftritt!

Das berichtet jetzt unter anderem Mirror: Während einer TED-Veranstaltung, bei der Vorträge gehalten und Diskussionen geführt werden, zeigte sich die 41-Jährige per Videoschaltung und lobte ihren langjährigen Freund und Fotografen Misan Harriman für seine Arbeit. "Ich habe sein Talent aus erster Hand erfahren, da er viele bedeutende Ereignisse für mich und meine Familie festgehalten hat. Und ich weiß, dass es viele andere gibt, die diese Erfahrung teilen", würdigte die Herzogin den 46-Jährigen, der bereits einige Aufnahmen von Meghan und ihren Liebsten schoss.

Misan selbst bedankte sich kurz darauf für ihre liebevollen Worte auf Instagram: "Die Herzogin von Sussex war so freundlich, mich bei meinem TED-Talk-Auftritt vorzustellen. Danke für die Unterstützung, Meg", schreibt der Fotograf unter einer Aufnahme von Meghans Video-Auftritt.

Anzeige

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan im April 2023

Anzeige

Instagram / misanharriman Fotograf Misan Harriman

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de