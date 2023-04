Nina Noel verrät das Geschlecht von ihrem dritten Baby!

Worauf dürfen sich Nina Noel (34) und ihr Verlobter Tony wohl freuen? Die einstige Köln 50667-Darstellerin lebt mit ihrem Partner und den zwei gemeinsamen Kindern in Dubai. Vor wenigen Wochen gab die Influencerin dann tolle Neuigkeiten bekannt: Sie bekommen noch ein drittes Kind! Das Geschlecht verrieten die beiden bislang noch nicht. Nun teilt Nina ihren Fans endlich das Babygeschlecht mit!

Auf Instagram postet die 34-Jährige ein Video von sich und Tony am Strand in Dubai. Bei einem süßen Picknick lassen die beiden einen riesigen weißen Ballon platzen. Und aus ihm kommen weitere rosafarbene Ballons und pinkes Konfetti – Nina und Tony dürfen sich also auf ein Mädchen freuen! Vor Freude fällt die Beauty ihrem Liebsten um den Hals und verdrückt sogar ein paar Tränchen.

Bislang begrüßte Nina zwei Jungen auf der Welt: Söhnchen Lyano Lyon und der jüngere Maliyo Tyger. Weiterer Familienzuwachs war ursprünglich gar nicht geplant, wie Nina im Interview mit Promiflash zugab: "Es ist kein Geheimnis, dass diese Schwangerschaft nicht geplant war. Also ich wusste immer, dass ich noch weitere Kinder haben möchte, aber eigentlich wollten wir am 11. November erst mal heiraten", erzählte sie, doch betonte auch, dass sie sich nun sehr freue und die Hochzeit zunächst hinten anstelle.

