So besonders waren Speed-Dates für Bachelor David Jackson

David Jackson lässt die Kurz-Dates Revue passieren! Aktuell sucht der Content Creator in der diesjährigen Der Bachelor-Staffel die große Liebe. So lud der Hottie in der vergangenen Folge des Dating-Formats die verbliebenen Frauen Chiara, Alyssa, Rebecca, Angelina, Lisa und Henriette jeweils zu einem Speed-Date in einer Seitenstraße im mexikanischen Oaxaca ein – und die waren für den Rosenkavalier David von besonderer Wichtigkeit!

Gegenüber Promiflash machte der 32-Jährige deutlich, dass jedes der dreiminütigen Dates "einzigartig" für ihn waren – dennoch sind ihm vor allem zwei im Kopf geblieben: "Besonders waren natürlich der erste Kuss mit Chiara und der erste Kuss mit Jetty, weil es zuvor noch nicht dazu kam." Und obwohl die Einzel-Dates so kurz waren, konnte David viel für sich mitnehmen: "Wie unterscheidet sich mein Gefühl oder Bauchgefühl von Date zu Date jeder Frau gegenüber? Was empfinde ich in kurzen Momenten? Hier habe ich dann auch Unterschiede wahrgenommen, die wichtig waren für meine nächste Entscheidung…"

Nach den Speed-Dates nahm sich David bei einem weiteren Treffen mit Chiara, Alyssa und Jetty mehr Zeit – allerdings hatte er dabei vor allem Augen für die 26-Jährige. Promiflash hakte deswegen genauer nach und fragte, ob David verstehen kann, dass sich Alyssa und Jetty in diesem Moment vernachlässigt gefühlt hatten: "In dieser Phase sind Gruppendates superschwierig, da es einen nicht mehr wirklich voranbringt, Zeit in der Gruppe zu verbringen und man lieber Zeit zu zweit miteinander verbringen würde."

RTL Rebecca Ries und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

RTL David Jackson, "Der Bachelor" 2023

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

