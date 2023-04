Bachelor-Fans genervt vom Speeddating "aus der Cringe-Hölle"

Damit konnte David Jackson bei den Zuschauern nicht punkten! Der Content Creator sucht derzeit im TV nach der großen Liebe. Den verbliebenen Single-Ladys konnte Der Bachelor bereits näherkommen, weshalb die Nacht der Rosen Woche für Woche zu einer größeren Herausforderung wird. In der aktuellen Folge trifft er die sechs Frauen zum Speeddating in einer Seitenstraße im mexikanischen Oaxaca. Einige Fans sind offenbar nicht sonderlich begeistert davon: Zuschauer wettern im Netz gegen die Bachelor-Einzeldates auf Zeit!

"Dates aus der Cringe-Hölle", betitelt ein Twitter-User die Ereignisse. In der achten Folge verkündet David, er habe gelernt, "dass kleine Momente einfach das kostbarste sind, was wir hier haben". Deshalb will er mit jeder Kandidatin drei ganz besondere Minuten verbringen, die unter anderem einen künstlichen Regenschauer und Paartanz beinhalten. Doch sechsmal das gleiche, streng durchgetaktete Date zu sehen, gefiel dem Publikum wohl nicht: "Das ist echt Fließbandarbeit und null romantisch. Das wirkt alles so angestrengt und unecht."

Die Girls wirken dennoch erfreut über die Zeit mit David und nutzen jede Minute mit dem Influencer. Dabei wird wiederholt rumgeknutscht, was manchen Zuschauern ebenfalls schnell zu bunt wurde. "So, jetzt hat er (endlich) alle geküsst, also abgearbeitet. Ziel erreicht", scherzt ein Fan. Vor allem Henriette Kibat-Koops konnte den Rosenkavalier mit ihrer Offensive begeistern. "Jetty ist auf jeden Fall auf der Überholspur, ganz klar. […] Es passiert einfach. Die Spannung ist einfach da", berichtet er begeistert.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

Anzeige

RTL Rebecca Ries und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL Henriette Kibat-Koops und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de