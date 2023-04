"Thinking Out Loud"-Urheberrechtsklage: Sagt Ed Sheeran aus?

Ist sein Song echt geklaut? Der britische Sänger Ed Sheeran (32) wurde 2017 angeklagt. Grund dafür: Sein 2014 erschienener Hit "Thinking Out Loud" würde das Urheberrecht des Marvin-Gaye-Klassikers "Let's Get It On" verletzt. Das Lied des Rotschopfs erreichte Platz eins der britischen Charts und es wurde mit einem Grammy als Lied des Jahres ausgezeichnet. Jetzt wird Ed voraussichtlich in der neuesten Urheberrechtsklage zum Fall aussagen!

Eine Firma, die Anteile an den Songs des verstorbenen Musikers besitzt, behauptet bereits seit Jahren, dass Eds Song verblüffende Ähnlichkeiten mit dem Soul-Klassiker hat. Laut neuesten Angaben von Mirror sollen nun die Eröffnungsplädoyers und die Auswahl der Geschworenen zum Fall beginnen. Der Prozess dauere voraussichtlich eine Woche, da sich die Klage in einem Bundesgerichtssaal in Manhattan abspielen werde. Es wird erwartet, dass der 32-Jährige hierbei in den Zeugenstand geht.

In den Gerichtsunterlagen erklärten die Anwälte: "Die beiden Songs teilen Versionen einer ähnlichen und nicht schützbaren Akkordfolge, die allen Songwritern frei zur Verfügung stand." Damals sprachen die Geschworenen Gayes Erben vor Gericht 6,7 Millionen Euro zu. Später wurde dieser Betrag jedoch auf 4,8 Millionen Euro minimiert. Die Summe machte die Angelegenheit jedenfalls zu einem der bedeutendsten Urheberrechtsfälle der vergangenen Jahrzehnte.

Getty Images Ed Sheeran im November 2021

ActionPress Ed Sheeran im Februar 2018

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2022 in London

