Annas Oma reagiert auf "Too Hot To Handle"-Kuss mit Stella

Bei Too Hot To Handle: Germany standen Regelverstöße auf dem Programm! Eigentlich mussten sich die Kandidaten der Reality-TV-Show an ein striktes Annäherungsverbot halten, welches die sexhungrigen Singles aber nicht so richtig ernst nahmen. Vor allem Anna Strigl und Stella Stegmann konnten ihre Finger nicht voneinander lassen und küssten sich bereits in der ersten Folge der Netflix-Sendung mehrmals. Nun reagiert Annas Oma auf die wilden Züngeleien zwischen Stella und ihrer Enkelin!

In einem YouTube-Video sehen sich die beiden "Too Hot To Handle"-Stars die erste Folge der Staffel gemeinsam mit Annas Oma an. Die sympathische Dame findet, es sei eine mutige Aussage, dass ihre Enkelin auf Männer und Frauen stehe. Allerdings fügt sie hinzu: "Jeder, wie er will." Als Stella Anna das erste Mal wild abknutscht, kommentiert die Großmutter das Ganze mit nur einem Wort: "Übertrieben!" Allgemein bemisst sie die Aktivitäten der Teilnehmer, als "übertriebene Kuscheleien". Die Österreicherin wirkt in manchen Momenten etwas schockiert, allerdings scheint sie die Szenen trotzdem ganz locker aufzufassen.

Außerdem zeigt Anna ihrer Oma, was passierte, nachdem es offiziell hieß: "Finger weg!". Die Seniorin hat viel Vertrauen in die Kandidaten, denn sie glaubt, dass sich alle durchgehend an die Regeln gehalten haben. Als Anna und Stella bereits 32 Minuten nach dem Sexverbot anfangen, sich erneut zu küssen, schüttelt die Oma den Kopf und gesteht: "Das hätte ich jetzt nicht gedacht."

Anna Strigl, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Stella Stegman, Influencerin

Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatinnen

