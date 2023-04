Baby ist da! "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe ist Papa

Daniel Radcliffe (33) und Erin Darke genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. Die beiden Schauspieler sind bereits seit 2014 ein Paar. Der Pressesprecher des Paares bestätigte vor wenigen Wochen, dass die beiden ihr erstes Kind erwarten. Nun war es offenbar auch endlich so weit: Der Harry Potter-Star und seine Liebste schoben während eines Spaziergangs in New York einen Kinderwagen mit ihrem Baby vor sich her! Somit ist wohl klar, dass sie endlich Eltern geworden sind.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de