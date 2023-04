Madonna gedenkt mit emotionalen Worten ihrer toten Mutter

Die "Queen of Pop" schwelgt in Erinnerungen! Madonna (64) hat in den letzten vier Jahrzehnten eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Dabei sind nicht nur ihre Songs legendär, sondern auch ihre Bühnenoutfits. Diese bewahrt sie in einem großen Archiv auf. Bei Besuchen in ihrem Lager schwelgt die 64-Jährige nicht nur in Erinnerungen an besondere Karrieremomente. Die nostalgische Reise in ihre Vergangenheit lässt sie vor allem an ihre verstorbene Mutter denken.

Auf Instagram teilt die Sängerin einige Bilder mit ihren Fans. Sie hält alte Kostüme aus ihrem Archiv in die Kamera. Zu ihrem Post schreibt sie emotionale Worte und gedenkt dabei ihrer Mutter. "Als ich ein kleines Mädchen war, war meiner Mutter immer kalt. Jedes Mal, wenn ich einen besonderen Mantel anziehe, denke ich an meine Mutter. Ich hoffe, dass ihr jetzt warm ist", postet die Sängerin unter den geteilten Bildern.

Durch ihre Musikkarriere kann sich Madonna eine Menge extravaganter Mäntel und Kostüme für die Bühnenshows leisten. Ihre Mutter hat auf warme Mäntel verzichtet, um der Künstlerin und ihren Geschwistern warme Kleidung zu kaufen. "Der Gedanke an meine zitternde Mutter im Winter und ich hier im überklimatisierten Lagerraum – das ist schon bemerkenswert. Ich bin so überwältigt und dankbar", kann man ebenfalls unter den Bildern der Musikproduzentin lesen.

Madonna, Sängerin

Madonna im Februar 2023

Madonna im Juli 2009

