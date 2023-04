"Passiert": Cheyenne Ochsenknecht hat keinen Kontakt zu Jimi

Cheyenne Ochsenknecht (22) scheint derzeit nicht mit ihrem Bruder sprechen zu wollen. Seit einigen Wochen hat die Influencerin ein schwieriges Verhältnis zu ihrem älteren Bruder Jimi Blue (31). Seit er mit seiner neuen Partnerin Laura Marie Geissler (24) zusammen ist, distanziert er sich wohl von der berühmten Familie. Und von einer Aussprache sind die Geschwister offenbar weit entfernt: Zwischen Cheyenne und Jimi herrscht Funkstille.

In einer Instagram-Fragerunde hakt ein Follower bei Cheyenne nach, wie ihr Verhältnis zu Jimi und Laura sei. Die Antwort der 22-Jährigen ist kurz, aber eindeutig: "Gibt keins." Danach meint ein User noch, dass es schade sei, dass zwischen den beiden Funkstille herrsche. Aber auch da reagiert die zweifache Mutter kühl: "Tja, passiert." Nach Versöhnung klingt das jedenfalls nicht. Zu Jimis Ex Yeliz Koc (29) und der gemeinsamen Tochter Snow scheint sie aber ein gutes Verhältnis zu haben.

Gekriselt hatte es zwischen Cheyenne und Jimi aber schon wegen einer Aktion auf ihrer Hochzeit. Statt seiner kleinen Schwester an ihrem großen Tag alle Aufmerksamkeit zu gönnen, hatte der 31-Jährige die romantische Stimmung genutzt – und seiner Laura einen Antrag gemacht. In der Sendung "Die Ochsenknechts" hatte die Braut ihm deutlich gemacht, was sie davon hält: "Du kannst es gerne machen, aber nicht auf meiner Hochzeit, das ist unser Tag, wir haben uns so viel bemüht für diesen Tag."

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Frederic Kern / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Oktober 2022 in Berlin

