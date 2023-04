Prinz Harry und Herzogin Meghan kuscheln bei Lakers-Spiel

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben eine gute Zeit zusammen! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der Sohn von König Charles (74) zu dessen Krönung Anfang Mai kommen wird. Seine Frau bleibt jedoch zu Hause in den USA. Das sorgte für mächtig Schlagzeilen. Doch die royalen Aussteiger lächeln die Sorgen einfach weg: Hier kuscheln Harry und Meghan bei einem Basketballspiel!

Auf neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Eheleute im Publikum bei einem Spiel der L.A. Lakers. Die beiden scheinen richtig Spaß zu haben, kuscheln immer wieder oder winken den Fans, als sie auf dem großen Bildschirm gezeigt werden. Das ist der erste Auftritt der beiden, seitdem bekannt wurde, dass Meghan nicht an der Krönung teilnehmen wird.

Ein royaler Experte ist sich sicher, dass Meghans Absage gar nicht so verkehrt sein könnte, um Harry und seinen Vater näher zueinander bringen. "Es könnte [...] die emotionale Intensität verringern und etwas Druck von dem Treffen nehmen", erklärt der Insider. So oder so könnte es aber angespannt zwischen ihnen sein.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

