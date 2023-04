Staffelstart: Wer gewinnt "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Nach der Staffelpause sind Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) endlich wieder zurück! Heute Abend startete die neue Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben. Vor laufenden Kameras mussten sich die Moderatoren gegenüber dem Sender in vielfältigen Geschicklichkeitsspielen behaupten. Dabei duellierten sie sich wieder gegen verschiedene Promis, die für den Fernsehsender an den Start gingen. Aber wer ging zum Start der neuen Staffel als Sieger hervor: Joko und Klaas oder ProSieben?

Nachdem Joko und Klaas einige kreative Challenges wie unter anderem "Treppenwerfen", "Worauf stehst du?" oder "Wer stiehlt mir die Show-Turbo" bewältigt haben, stand das große Finale mit dem Titel "Wippen" an: Bei der Herausforderung musste das Entertainer-Duo zwei Autos auf einer Wippe für mindestens 20 Sekunden in der Luft zum Stehen bringen. Allerdings schafften es die beiden nicht, das knifflige Spiel in der vorgegebenen Zeit zu meistern – somit hat ProSieben dieses Mal gewonnen.

Welche Strafe kommt nach der TV-Niederlage auf Joko und Klaas zu? Das TV-Duo muss die bevorstehende Krönung von König Charles (74) bei der ProSieben-Live-Übertragung am 6. Mai für eine Stunde kommentieren. Dieses Special wird dann bei dem Streamingdienst Joyn für die Fans zur Verfügung gestellt.

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

© ProSieben / Stefan Gregorowius Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

